إسبانيا – رد التشيلي أرتورو فيدال، نجم خط وسط برشلونة، على تعليقات زميله السابق جورجيو كيليني، مدافع يوفنتوس، على سلوكه في كتاب السيرة الذاتية الخاص باللاعب الإيطالي.

وسبق أن لعبا الثنائي معًا وساعدا يوفنتوس على الفوز بلقب الاسكوديتو 4 مرات بين عامي 2011 و2015، قبل أن يرحل فيدال إلى بايرن ميونخ ومن ثم برشلونة.

وكان كيليني قد ذكر في كتابه أن فيدال يتناول الكحول بكثرة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن اللاعب التشيلي رغم ذلك يعرف كيف يحافظ على مستواه.

وقال فيدال، خلال بث مباشر على “إنستجرام”: “الناس تركز على أسوأ الأشياء التي قالها كيليني”.

وأضاف: “أنا لا أفهم لماذا يجب على المرء أن يذكر هذه الأشياء، لقد أزعجني (كيليني)، لكنه قال إنني بطل أيضًا”.

وتابع: “لم يكن شيئًا لا يمكنني فعله، لقد سُمح لي بالخروج، أنا مثل أي شخص آخر، أعمل بجد، وإذا تقابلت مع أصدقائي في حفل شواء وسمح لي النادي بذلك، فسأذهب دون تردد”.

وواصل فيدال: “إذا كان عليّ الاستمرار في التركيز أفعل ذلك، لكن عندما يحين دوري لأستمتع لا أضيع الفرصة أبدا، أنا مثل الآخرين تمامًا، وعندما أرتكب أي خطأ أدفع ثمنه. في كرة القدم هناك دائما قوانين”.

وكالات