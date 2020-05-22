سوريا – ذكرت وسائل إعلام سورية، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت امس الخميس في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وأشارت وكالة “سانا” السورية، إلى أن “دراجة نارية مفخخة كانت مركونة وسط سوق مدينة البصيرة التي تسيطر عليها (قوات سوريا الديمقراطية) بريف دير الزور الشمالي انفجرت متسببة بمقتل وجرح عدد من المدنيين”.

وأكدت أن “قسد” فرضت على الفور طوقا أمنيا حول منطقة الانفجار.

وأضافت أن قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور، تشهد حالات فوضى ومطالبات مستمرة من قبل الأهالي بخروج القوات الأمريكية من مناطقهم جراء ممارساتها ضدهم.

المصدر: RT + “سانا”