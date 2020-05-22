إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي لنادي برشلونة.

وأكدت العديد من التقارير الإسبانية سعي برشلونة للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والبرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن هناك اتجاه داخل إدارة برشلونة بالابتعاد عن خيار استعادة نيمار، لتوجيه كل الجهود صوب دعم صفقة لاوتارو.

وزعمت بعض التقارير أن برشلونة لا يستطيع ضم اللاعبين معًا في الميركاتو الصيفي، بسبب تعقد وضع النادي ماليًا، عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يفضل عودة نيمار على تحرك البارسا لضم لاوتارو.

وكالات