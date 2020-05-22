ليبيا – قام عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الخميس بجولة تفقدية للمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق عمله والخدمات التي يقدمها للمرضى.

معيتيق التقى بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق مدير المعهد محمد الفقيه والمسؤولين فيه الذين استعرضوا الخدمات التي يقدمها المعهد لمرضى الأورام في المدينة والمدن المجاورة وفق الإمكانيات المتاحة والنجاحات التي حققها طيلة السنوات الماضية باعتباره وجهة المرضى من كل مناطق ليبيا والتي أكدت الاحصائيات ان 18% من المترددين على المعهد من المنطقة الوسطى فيما 15% من المنطقة الشرقية 27% من المنطقة الجنوبية وعدد 40% من المنطقة الغربية.

وبدوره، شدد الفقيه على ضرورة الاستمرار في دعم المعهد بكل الإمكانيات حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له كي يسهم في توطين العلاج بالداخل.

وشملت جولة معيتيق المرافق التابعة للمعهد التي أنجزت بالكامل وبدأت في تقديم خدماتها ومنها” العيادات الخارجية،المركز العلمي،الأشعة العلاجية،الطب النووي،المعامل،قسم الأنسجة وعلم الأمراض،مصرف الدم، قسم العزل” فيما مبني زراعة النخاع والقسطرة القلبية والأوعية الدموية والبنية التحتية و بعض الطرق الأسفلتية لا زالت تحت الإنجاز .

وأشاد معيتيق بالجهود التي يبذلها العاملين بالمعهد بمختلف تخصصاتهم خدمة للمرضى،مؤكداً على أهمية الخدمات التي يقدمها والاستمرار في دعمه حتى يصبح من المراكز المتقدمة في هذا التخصص لعلاج مرضي الأورام داخل الوطن باشراف الخبرات الليبية ..

هذا وكان عضو المجلس الرئاسي قد قام بزيارة معهد علاج الأورام رفقة رئيس المجلس الرئاسي عام 2018 للوقوف على احتياجات المركز وتأكيدهما استكمال مرافقه و العمل على دعمه بالإمكانيات والتي أعقبتها زيارة المسؤولين في المعهد القومي لعلاج الأورام معيتيق وتأكيده الاستمرار في دعمه لاستكمال كافة مرافقه،وإشادته في السياق نفسه بالجهود التي بذلت من قبل القطاع الخاص عند إنشائه.

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