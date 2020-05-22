انجلترا – كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عن كواليس انتقاله لقيادة ريال مدريد عام 2010.

وقال مورينيو، في حوار أجراه مع صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “قررت توديع إنتر والانتقال إلى ريال مدريد عقب مباراة (كامب نو)، حيث إنني كنت أعرف بالفعل أننا سنفوز بدوري الأبطال”.

وقاد مورينيو الإنتر للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2010، على حساب برشلونة، بعدما فاز في الذهاب 3-1، قبل أن يخسر في العودة بهدف دون رد، ويتأهل للمباراة النهائية.

وعن رحيل زلاتان إبراهيموفيتش عن إنتر عام 2009، علق: “لقد دخل غرفة الملابس وقال (سأرحل، يجب أن أفوز بدوري أبطال أوروبا)”.

وواصل: “أبلغني مات مساعدي الإيطالي أنه بدون إبرا سيكون من المستحيل الفوز، كما أن زملاءه لا يريدون خسارته وأنا أيضًا كنت قلقًا”.

وأكمل مورينيو: “قلت لإبرا. ربما ستغادر ونحن من سنفوز بدوري الأبطال”.

وأتم: “قلت لبرانكا (المدير الرياضي لإنتر في ذلك الوقت)، إذا كان إبرا يريد الذهاب إلى برشلونة، لنحاول التوقيع مع إيتو. إن ثنائيته مع ميليتو يمكن أن تقدم شيئًا مختلفًا للفريق”.

وكالات