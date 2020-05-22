الصين – جاء في مشروع ميزانية الصين العامة لعام 2020، أن الإنفاق العسكري في هذا العام سينمو بنسبة 6.6٪، ليصل إلى 1.27 تريليون يوان (178.8 مليار دولار).

وقالت الوثيقة، التي تم تقديمها إلى الجمعية التشريعية للبلاد، التي افتتحت جلستها السنوية اليوم الجمعة في بكين: “إنفاق الدفاع الوطني سيبلغ 1.268 تريليون يوان، أي بزيادة 6.6٪ (مقارنة بالعام الماضي)”.

تزيد الصين سنويا الإنفاق الدفاعي، وفي الوقت الحاضر، تعتبر الميزانية العسكرية الصينية ثاني أكبر ميزانية دفاع في العالم، بعد الولايات المتحدة.

ووفقا لميزانية عام 2019، ارتفع الإنفاق العسكري في الصين بنسبة 7.5 ٪، وكان من المفترض أن يصل إلى 177.6 مليار دولار.

وهذا الاتجاه، يثير القلق والانتقادات من جانب الدول الأخرى، ولكن السلطات الصينية، تقول إن الإنفاق العسكري للبلاد مناسب، ويساعد في المحافظة على نمو معتدل ومستقر، وفقا للتطور الاقتصادي للبلاد.

المصدر: نوفوستي