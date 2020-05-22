ألمانيا – أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 460 إلى 177212.

وأظهرت الحصيلة الجديدة أن عدد الوفيات ارتفع بـ27 حالة ليصل إلى 8174.

وأظهرت بيانات المعهد الأربعاء ارتفاعا حادا بعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة.

يذكر أن ألمانيا سجلت “صفر” وفيات الاثنين الماضي بحسب بيانات المعهد المذكور لكن الوفيات والإصابات عادت لتسجل وفيات جديدة، لكن عددها أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية.

يذكر أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أزمة كورونا زادت من خطر الحمائية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن أحد الدروس المستفادة من الأزمة هو أن هناك حاجة لألمانيا ودول أوروبية أخرى لتنويع سلاسل توريد معينة لتصبح أقل اعتمادا على دولة واحدة أو مورد واحد.

المصدر: رويترز