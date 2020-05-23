تركيا – بدأت شركة “أونور” التركية الخاصة للطيران، بخدمة شحن البضائع إلى الولايات المتحدة عبر طائراتها المخصصة لنقل الركاب من طراز “ايرباص A330” ذات البدن الواسع.

وأفادت الشركة في بيان، الجمعة، أن أول طائرة تابعة لها حطّت صباحا في مطار “جون كينيدي” بولاية نيويورك، وعلى متنها مستلزمات طبية.

وأورد البيان تصريحات المدير العام لشركة أونور، تيومان توسون، حيث قال إنهم نظموا رحلة الشحن الأولى بفضل التعديلات التي أقرتها المديرية العامة التركية للطيران المدني.

وأعرب عن بالغ شكره للمديرية العامة للطيران المدني، وكافة المسؤولين الأتراك الذين بذلوا جهودا كبيرة بهدف تقليل الأضرار التي تكبدتها شركات الطيران إلى الحد الأدنى جراء تفشي كورونا.

وأتمت أونور عامها الـ28 في الأجواء كأول شركة طيران تركية خاصة، وأصبحت بفضل رحلاتها الجديدة أول شركة طيران خاصة تؤدي خدمة الشحن من تركيا إلى الولايات المتحدة.

الأناضول