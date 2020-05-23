وتسعى البطولة لبدء الموسم المؤجل بسبب الفيروس سريع الانتشار بإقامة سباقين متتاليين دون جمهور في حلبة رد بول في النمسا في يوليو/ تموز المقبل.

النمسا – اكد أليكس فورتز رئيس رابطة سائقي الفئة الأولى إن سائقي بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات يوافقون تماما على الخطط الساعية لانطلاق سباقات الموسم الحالي خلف أبواب مغلقة دون جمهور في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19.

وتخطط البطولة أيضا لإقامة سباقات مماثلة بعد ذلك في أوروبا إلى جانب سباقات في آسيا والشرق الأوسط والأمريكيتين.

وقال فورتز وهو نمساوي في تصريحات تلفزيونية إن السائقين يفضلون القيادة أمام الجماهير لكنهم يتفهمون عدم إمكانية تحقيق ذلك في الوقت الحالي نظرا لهذه “الظروف الغريبة” التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

وأضاف فورتز سائق مكلارين وبينيتون السابق “لا أعتقد أن أحدا في عالم رياضات السيارات أو أي سائق وأنا شخصيا يؤيد إقامة سباقات أشباح (بدون جمهور)”.

وأردف قائلا “لكن جميع السائقين الذين تحدثت إليهم، وأنا في حديث دائم معهم جميعا، لم يرفض أحد منهم القيام بذلك (القيادة بدون جمهور) أو عبر عن معارضته لذلك.”

وقال فورتز أيضا “سباقات الأشباح هي وسيلة لكي نعود إلى السباقات مبكرا وعدم الانتظار حتى عودة الجمهور. لذا نحن نتطلع لسباقات أشباح بدون جمهور وجميع السائقين يتقبلون ذلك تماما.” بحسب “رويترز”.

وبسبب المخاوف الصحية ألغيت ثلاثة سباقات في “فورمولا 1” حتى الآن كما تأجلت سبعة سباقات أخرى.

وتقضي خطة العودة بسفر الفرق ومعظمها يتخذ من بريطانيا مقرا له في طائرات خاصة إلى النمسا دون أي اتصال أو اختلاط مع أي سكان محليين.

وأكد فورتز أن إقامة السباقات في ظل هذه الظروف هو القرار الصائب حاليا.

وقال عن ذلك “فورمولا 1 هي صناعة عالمية. ومثل أي حكومة في العالم فإننا نحاول إعادة عجلة الصناعة للدوران مثل فتح الاقتصاد لأن الناس والأسر والارتباطات تعتمد عليه وكذلك الأمر بالنسبة “فورمولا 1”.