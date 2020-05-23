السلمي طالب في رسائلة وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسيه المنظمات الدولية بالتدخل لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وذلك لحماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

ليبيا – وجه رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إلزام كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأكد أن ليبيا تعيش أوضاعاً إنسانياً في غاية الصعوبة في ظل انتشار كورونا والحصار المفروض على بعض المدن الليبية واستمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين وما صاحبها من عمليات انتقامية.

كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي ولا سيما في هذه الأيام المباركة والتي يتهيأ فيها المسلمون في كافة دول العالم للاحتفال بعيد الفطر.

ونوّه السلمي أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالباً الأمم المتحدة بإيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية والتي تُغذي أطراف الصراع ومنع نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب التزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.