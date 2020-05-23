ليبيا – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني خلال اليومين الماضيين مدراء المستشفيات التعليمية والعامة ومدراء المراكز الطبية والتخصصية بمختلف مناطق شرق ليبيا بحضور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

الثني اطلع خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة على سير العمل بمختلف المستشفيات التعليمية والعامة والمراكز الطبية والتخصصية بمختلف مناطق سيطرة الحكومة، مثمناً الجهود المبذولة من كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالقطاع الصحي في الوقت الراهن.

واستمع لشروح حول أبرز الصعوبات التي تواجه المستشفيات التعليمية والعامة والمراكز الطبية والتخصصية من نقص في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

وأوضح المدراء أن حجب مخصصات الباب الثاني والثالث ومخصصات بند التحسين والتطوير من الميزانية العامة للدولة منذ ثمانية أشهر جعل من كافة المستشفيات والمراكز الطبية عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية المثلى للمواطنين المحتاجين للخدمة.

كما دعا مدراء المستشفيات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، التدخل لدى مصرف ليبيا المركزي لتسييل هذه المخصصات وفقاً لقانون الميزانية الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب.

وأكد مدراء المستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات ومسؤولوا جهازي الإمداد الطبي والإسعاف والطواريء إخلاء مسؤوليتهم تجاه التأخير في صرف المخصصات المالية لهذه المؤسسات الطبية ما ينذر بانهيار الخدمة.

ودعا المدراء الجهات القضائية التحقيق في الأمر باعتباره يهدد حياة وسلامة المرضى داخل المؤسسات الصحية، منددين بعدم صرف المخصصات المالية من قبل مصرف ليبيا المركزي رغم اعتماد قانون الميزانية للعام 2020 ميلادي، منذ نحو خمسة أشهر، مؤكدين أن التأخر في الصرف له نتائج لا يمد عقباها.

وشددوا على الدور الذي تقوم به وزارة الصحة وكافة المرافق الطبية في مكافحة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم رغم قلة الإمكانيات المادية.