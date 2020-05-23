مصر – تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قصة الملازم أول وائل من قوة الكتيبة 83 صاعقة، الذي ظهر في مسلسل “الاختيار” بشخصية رامي الـ”أر بي جي” وأشاد به الضابط أحمد المنسي.

ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي عن أحد الضباط قوله، إنه أثناء الهجوم على البرث الملازم وائل كان متواجدا في المبنى الثاني بجانب مبنى الضابط منسي، وعقب انفجار السيارة المفخخة تمكن من الذهاب إلى المبنى الذي تدمر بالكامل.

وأشار الضابط إلى أن الملازم وائل تمكن من الوصول إلى سلاح “أر بي جي”، وبدأ التعامل مع الإرهابيين من كافة الاتجاهات، وفي هذا الوقت الضابط منسي كان يقول له “الله أكبر عليك يا وائل”، لكن الملازم وائل لم يكن على دراية أن منسي والعساكر على قيد الحياة واعتقد أنهم قتلوا خلال الانفجار.

وأشار الضابط إلى أن الملازم وائل نجا من المعركة، وهو مشرف دفعته 109 حربية دفعة الشهيد أحمد خالد زهران وأحمد عبد اللطيف.

المصدر: RT