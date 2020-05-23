ليبيا – وجه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر كلمة عبر الاسلكي لضباط وجنود القوات المسلحة.

المشير حفتر قال في كلمته التي تلقت المرصد تسجيلاً لها :” إلى ضباطنا وجنودنا البواسل في جميع محاور المواجهة مع الإستعمار التركي الغاشم كل عام وانتم بألف خير يا من تصنعون المجد وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في خيراتنا بعد أن سجد له العملاء والخونه من عديمي الشرف والكرامة”.

وأكد المشير حفتر لجنود وضباط القوات المسلحة على أنهم يخوضون حربًا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات ، مبينة بأنها حرباً شاملة ليس فيها إلا النصر كما تعودوا في حروبهم ضد الإرهاب.

وشدد المشير حفتر على أنهم سيقاتلون حتى رد المستعمر ذليلاً مذموماً مدحوراً ، مضيفاً :” كل تركي باغي وطأ أرضنا لإحتلالها وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدو هو هدف مشروع لنيران قذائفكم فلا تأخذكم بهم رأفه ولا شفقة وشعبكم معكم وان ينصركم الله فلا غالب لكم” .