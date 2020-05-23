ليبيا – وصف فتحي باشاغا عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق مهمة “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بأنها “غير عادلة” وتعود بالنفع على المشير خليفة حفتر حسب قوله.

باشاغا قال في تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ” الألمانية الصادرة أمس الجمعة ونقلت وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منها وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” ، إن هذه المهمة غير متوازنة لأنها تفضل أحد الطرفين.

وذكر باشاغا أنه رغم أن العملية توقف توريد أسلحة عبر الطرق البحرية فإنه لا يمكن رصد عمليات التوريد عبر الحدود الشرقية أو عبر الجو إلا بأقمار صناعية أو رادار.

وأضاف زاعماً “أن حفتر لم يُمن بهزيمة تامة في الهجوم على طرابلس حتى الآن وذلك بفضل مرتزقة شركة (فاغنر) الأمنية الروسية على وجه الخصوص، إنهم يلعبون دوراً حاسماً على الجبهة وينسقون هناك المدفعية”.

واختتم حديثه بالقول :”التهديد العسكري صار اليوم أقل بكثير من العام الماضي، لقد أصبحنا في وضع يتعين علينا فيه الدفاع عن أنفسنا وشعبنا نحن حكومة شرعية معترف بها دولياً وحكومة الوفاق قبلت أيضا وقف إطلاق النار بينما لم يحترم حفتر في المقابل إرادة المجتمع الدولي مطلقاً وتجاهل باستمرار جهوده فمن الواضح أنه يتمتع بمعاملة خاصة” على حد زعمه.