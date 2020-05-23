بالصور.. كنيسة في برلين تستضيف المسلمين لأداء الصلاة في ظل كورونا

ألمانيا – تستضيف كنيسة في العاصمة الألمانية برلين المسلمين غير القادرين على أداء صلاة الجمعة في المساجد بسبب ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعادة ما يستقبل مسجد دار السلام الواقع بحي نويكولن في برلين مئات المسلمين في صلاة الجمعة لكن لا يمكنه حاليا استيعاب سوى 50 شخصا في كل صلاة بموجب القواعد الصحية المتبعة في ألمانيا في ظل أزمة فيروس كورونا.

وخلال شهر رمضان عرضت إدارة كنيسة مارثا اللوثرية مساعدتها على المسلمين ومنحتهم إمكانية أداء الصلاة في الكنيسة باللغتين العربية والألمانية.

وقال محمد طه صبري إمام المسجد الذي أم صلاة الجماعة في الكنيسة: “إنها علامة عظيمة وتجلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه الأزمة”.

وأضاف: “جعلنا هذا الوباء جماعة، الأزمات تجمع الناس”.

وقال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون: “كان شعورا غريبا بسبب الآلات الموسيقية والصور.. لكن عندما تتدبر الأمر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف”.

وقالت راعية الكنيسة مونيكا ماتياس إن الأذان حرك مشاعرها.

وأضافت: “شاركت في الصلاة. ألقيت كلمة بالألمانية. وخلال الصلاة كنت فقط أقول نعم.نعم.نعم.. لأن لدينا نفس المخاوف ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض”.

وأعيد فتح دور العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو الجاري، بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا.

المصدر: رويترز