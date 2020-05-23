ليبيا -تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الجمعة، من وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان حول المكالمة : ” أن بومبيو أكد للسراج، معارضة الولايات المتحدة، لاستمرار تدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى ليبيا، مؤكدًا على أهمية الوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحوار السياسي “.

ويظهر هذا البيان متناقضًا مع البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للسراج، حيث لم يتطرق إلى اعتراض وزير الخارجية الأمريكي، على تدفق الأسلحة إلى ليبيا ! .

وقال الرئاسي في بيانه أن بومبيو أعرب عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك إضافة لتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب وهو مالم يذكره بيان الخارجية الأمريكية أيضًا .

وحسب بيان الرئاسي، عبر السراج عن التقدير للموقف الأمريكي الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، موضحًا أن حكومة الوفاق تخوض حربًا فرُضت عليها، وأنها تصد اعتداء أدى إلى نزوح مئات الآلاف وقتلى و دمار البنى التحتية والمناطق السكنية ، وذلك وفق قوله .

المرصد – متابعات