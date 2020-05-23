روسيا – نصحت مقدمة برامج تلفزيونية معروفة في روسيا متابعيها، بإبداع كلمات معينة خاصة بكل منهم، تمنع المشاجرات العائلية بينهم أثناء فترة الحجر المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

ودعت روزا سيابيتوفا، مقدمة البرنامج التلفزيوني الشهير “دعنا نتزوج!” المواطنين الروس لاستخدام كلمات “رادعة” يبدعونها بأنفسهم لوقف الصراعات اليومية خلال فترة الحجر الصحي.

وقالت على أثير راديو “موسكو تتحدث” إنها “هي نفسها تستخدم كلمة “كاتلت” (القرص) لحل الخلافات الداخلية.

وشددت سيابيتوفا على أن مهمة تنظيم الحياة المنزلية تقع على عاتق النساء و”يجب على ربات البيوت أن يعدن العائلات إلى حالة العمل”.

ونصحت بالعودة ولو افتراضيا إلى إيقاع الحياة الذي عاشوا فيه قبل جائحة الفيروس.

ولتجنب الصراعات الحادة، أوصت سيابيتوفا باستخدام كلمات ردع خاصة بكل شخص، مشيرة إلى أنها هي وعائلتها يستخدمون كلمة “كاتلت” لهذه الغاية.

وكشفت أنها وأقاربها يستخدمون كلمة الرمز عندما يصل الشجار إلى “نقطة اللاعودة”.

وقالت: “لقد اتفقنا للتو مع العائلة بأكملها على أنه بمجرد حلول هذه اللحظة، وقبل الوصول إلى نقطة اللاعودة، ننطق بكلمة السر المشفرة… بالنسبة لنا، كانت كلمة السر هي “كاتلت”. أولا، لأنها أمر مثير للسخرية إذ لا دخل لها بأي شجار، وثانيا، تؤدي إلى الابتعاد، والإلهاء واستدارتنا نحو زوايا مختلفة وهذه طريقة جيدة لتشتيت الانتباه عن موضوع الشجار أو الخلاف.

وتم في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، تقديم نصائح للروس بشأن البقاء في عزلة ذاتية.

ووفقا لعلماء النفس، فإن العثور على هواية جديدة، وصرف الوقت باستخدام أدوات جديدة، وتهوية الشقق وعدد من التدابير الأخرى يساعد المواطنين على تحمل القيود بهدوء أثناء الحجر.

المصدر:”لينتا رو”