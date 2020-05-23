الولايات المتحدة – يدرس البيت الأبيض، إمكانية إنشاء قسم في الخارجية الأمريكية مهمته اتخاذ تدابير شاملة لمواجهة تفشي الأمراض المعدية والأوبئة.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو”، عن وثائق تحت تصرفها أن هذه الفكرة ظهرت على خلفية الافتقار إلى التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية الأمريكية، خلال مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

بالإضافة إلى ذلك، سينفذ القسم الجديد في الخارجية الأمريكية، جزئيا عمل منظمة الصحة العالمية، التي أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها فيها، حتى “تقييم دورها في إخفاء المعلومات حول انتشار العدوى”.

وقالت الصحيفة: “وفقا للمبادرة المقترحة، ستعين الخارجية منسقا سيقوم عمليا بمراقبة كل جانب من جوانب الاستعداد لمواجهة الجائحة والرد عليها: من توزيع اللقاحات والأدوية في جميع أنحاء العالم، إلى تصميم وتطوير بروتوكولات حديثة لمنع انتشار الأمراض المعدية”.

ووفقا للصحيفة، يتوقع أن تترأس هذا القسم في حال ظهوره، منسقة البيت الأبيض لمكافحة انتشار فيروس كورونا ديبورا بيركس.

وترى الصحيفة، أن خطط الإدارة قد تسبب عدم الرضا من جانب وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، (وهي منظمة داخل وزارة الخارجية تهدف أنشطتها إلى تقديم المساعدة غير العسكرية إلى بلدان أخرى)، لأن إنشاء إدارة جديدة سيحرم هذه الوكالة من حصة كبيرة من التأثير والتمويل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه انتقاده مرات عديدة إلى عمل منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه المنظمة تتلقى تمويلها الرئيسي من واشنطن، لكنها تركز عملها على الصين.

المصدر: تاس