ألمانيا – أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينتس رومينيغيه، أن النادي البافاري لم يلجأ إلى خيار شراء البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني.

وقال رومينغيه في تصريحات صحفية: “إن خيار شراء كوتينيو بقيمة 120 مليون يورو انتهت صلاحيته ولم نفعله”.

وأردف: “الآن يجب أن نقوم بالتخطيط الداخلي على المستوى المالي”.

ولم يصل كوتينيو إلى مستوى التوقعات مع العملاق البافاري، حيث لعب معه 32 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف وصنع ثمانية.

وأجرى كوتينيو جراحة في الكاحل، خلال أبريل الماضي، ولم يشارك في مباراة البايرن الأخيرة بعد استئناف البوندسيلغا.

يذكر أن كوتينيو انضم إلى البايرن صيف العام الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية شرائه مقابل 120 مليون يورو.

المصدر: وكالات