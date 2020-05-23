سوريا.. السيطرة على حريق ضخم في ريف حمص - صور

سوريا – تمكن فوج الإطفاء في محافظة حمص السورية وعناصر الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي من السيطرة على حريق كبير نشب في قرية الحشمة بريف حمص الغربي وامتد إلى أراضي قريتي بتيسة والسنديانه.

وأكد قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا، أن “الحريق طال نحو 40 دونما في القرى الثلاث”، مبينا أن “المنطقة التي اندلع فيها الحريق جبلية وتتضمن أشجار زيتون وأشجارا حراجية”.

من جانبه، أوضح مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل، أن “الحريق بدأ ضمن حقل أشجار زيتون في قرية الحشمة على طريق حمص مصياف بمساحة 15 دونما، ثم أمتد إلى القرى المجاورة نتيجة الرياح”.

وأشار عاقل، إلى أنه “تمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى مساحة أكبر، وأن سببه هو ارتفاع درجات الحرارة”.

المصدر: “سانا”