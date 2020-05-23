ليبيا – أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية حيث تم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ذكر بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزاره أن الاتصال شهد نقاشاً حول العديد من قضايا المنطقة خاصة مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وشدد شكري على أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة وضرورة استعادة الأمن والقضاء على الإرهاب بما يحقق الاستقرار المنشود للشعب الليبي.