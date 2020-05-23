القاهرة – هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” النادي الأهلي المصري، بمرور 20 عاما على حصوله على لقب نادي القرن الأفريقي.

وعرض الحساب الرسمي للـ”كاف” على تويتر، مقطع فيديو يوثق بعض اللحظات التاريخية لتتويج النادي الأهلي بالبطولات المختلفة، كما عرض تسجيل أهداف لبعض نجوم ورموز النادي الأهلي مثل طاهر أبو زيد ومحمود الخطيب، وأرفقه بعبارة تهنئة للنادي الأهلي.

رد نائب رئيس النادي الأهلي المصري العامري فاروق، على مطالبات نادي الزمالك بالحصول على لقب نادي القرن في أفريقيا الذي توج به النادي الأهلي قبل نحو 20 عاما.

وقال العامري فاروق في مقابلة تلفزيونية، ردا على مطالبات نادي الزمالك باللقب، “أهلاً وسهلاً، في النهاية النادي الأهلي هو نادي القرن”.

وأضاف “الأهلي لا يسعى للحصول على لقب ويذهب لإثبات ذلك، أرقامه وبطولاته هي التي تمنحه الألقاب، والاتحاد الأفريقي هو من منح النادي الأهلي لقب نادي القرن دون مطالبات”.

وكان نادي الزمالك قد أعلن رسميا تشكيل لجنة لتقديم شكوى للحصول على لقب نادي القرن المتوج به النادي الأهلي، وهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية.