روسيا – بحث المبعوثون الخاصون للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط ممثلين روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة امس، سبل إحياء عملية السلام في المنطقة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر في أعقاب اللقاء، الذي عقد عبر الفيديو ومثل روسيا فيه نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، إن المبعوثين الخاصين ناقشوا خلاله “الوضع الراهن في مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في سياق البحث عن سبل إعادة عملية السلام”.

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن فلسطين قررت إنهاء كل اتفاقاتها وتفاهماتها مع إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية خطط الحكومة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: نوفوستي