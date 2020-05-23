روسيا – أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في العاصمة الروسية إلى 1943 حالة، بعد تسجيل 67 وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز امس أن جميع المرضى المتوفين الـ67 كانوا يعانون من الالتهاب الرؤي على خلفية إصابتهم بـ”كوفيد-19″.

وأمس الخميس، أعلن عن 68 حالة وفاة بالمرض، وقبل ذلك 75.

وبلغت حصيلة المصابين بالعدوى في موسكو 158207 أشخاص، تعافى منهم 43582 مريضا.

ولا تزال موسكو في مقدمة المدن والمناطق الروسية الأكثر تضررا من الجائحة، غير أن الوضع الوبائي في المدينة بات يتحسن في الآونة الأخيرة، حيث تشهد تراجعا في وتيرة انتشار الفيروس.

وحسب مركز مكافحة كورونا، شهدت موسكو في الـ22 من مايو، شبه تعادل بين معدلي الإصابات والتعافي في يوم واحد، بتسجيلها 2900 إصابة إضافية مقابل 2988 حالة شفاء جديدة.

بينما سجلت موسكو معدلا قياسيا لعدد المتعافين الذين غادروا المستشفيات في يوم واحد، في الـ20 من مايو، حيث بلغ هذا العدد 5440 شخصا.

وارتفع العدد الكلي للمصابين في موسكو إلى 158207، والمتعافين 43582.

والأسبوع الماضي، أطلقت السلطات حملة طوعية لإجراء اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا بين سكان موسكو، بغرض تحديد مستوى المناعة المجتمعية ضد الفيروس.

وعلى مستوى البلاد، سجل المركز الفيدرالي لمكافحة فيروس كورونا حتى الآن 326448 حالة إصابة بالمرض، بينها 99825 حالة شفاء، وأكثر من 3.2 ألف وفاة.

المصدر: نوفوستي