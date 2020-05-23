مونشنغلادباخ يتلقى خسارة مريرة أمام 13 ألفا من جماهيره “المزيفين”

مونشنغلادباخ يتلقى خسارة مريرة أمام 13 ألفا من جماهيره “المزيفين”

ألمانيا – تعرض بوروسيا مونشنغلادباخ للخسارة بنتيجة 1-3 أمام ضيفه باير ليفركوزن، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

وسجل ثلاثية الضيوف كاي هافيرتز “هدفين” وسفين بيندير في الدقائق 7 و58 و81، فيما سجل هدف مونشنغلادباخ الوحيد الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 53 نقطة وصعد إلى المركز الثالث على جدول الترتيب متجاوزا مونشنغلادباخ الذي تراجع إلى المركز الرابع بعد توقف رصيده عند 52 نقطة.

ولعب الفريقان أمام 13 ألف مجسم ورقي لمشجعي مونشنغلادباخ في محاولة لتعويض اللعب خلف أبواب موصدة.

المصدر: RT