إسبانيا – نشر نادي أتلتيك بلباو الإسباني صور لحفل وداع هدافه أريتز أدوريز البالغ 39 عاما، والذي أعلن اعتزاله عالم الساحرة المستديرة بعد نصيحة الأطباء يوم الأربعاء الماضي.

وأقيم حفل الوداع على أرضية ملعب “سان ماميس” معقل النادي “الباسكي”، وسط مدرجات فارغة بسبب الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم أدوريز إلى مكان المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن اعتزاله، رفقة زوجته وابنتيه وسط ممر شرفي أقامه له زملاؤه في الفريق، فيما كانت أغنية النادي “الباسكي” تصدح عبر مكبرات الصوت.

وكان أدوريز يحلم بخوض المباراة النهائية لكأس إسبانيا بين أتلتيك بلباو وجاره ريال سوسييداد التي تأجلت إلى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن حلمه تبدد بسبب نصيحة الأطباء.

وقال أدوريز خلال حفل الوداع إنه لا يحتاج إلى مكان على منصة تتويج الفريق، إذا تمكن بلباو من الفوز بكأس ملك إسبانيا، وإن ما يتمناه هو أن يظفر زملاؤه باللقب.

وأكد أدوريز أنه لا يطمح لأي منصب، وأنه سينتقل إلى مقاعد الجمهور كي يصبح “مشجعا آخر” لأتلتيك بلباو، بعد أن أجبرته الإصابات على الاعتزال.

ويعتبر أدوريز أفضل هداف في بلباو في القرن الـ21 بتسجيله 172 هدفا في 405 مباريات خاضها بقميص الفريق.

وتوج أدوريز مرتين هدافا للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بواقع 10 أهداف موسم 2015-2016، و8 أهداف موسم 2017-2018.

المصدر: وكالات