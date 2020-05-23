والتعسر المالي حالة تمر فيها الأندية والشركات عندما لا تتمكن فيها من الوفاء بالتزامات المالية.

وأفادت “سكاي نيوز”، الجمعة، نقلا عن النائب في مجلس العموم، داميان كولينز، بأن العديد من أندية الدرجة الأولى والثانية كانت في حالة مالية خطيرة حتى قبل أن تبدأ أزمة فيروس كورونا.

وأضاف كولينز أن وباء كورونا يجعل محنة هذه الأندية أشد وطأة، داعيا الحكومة إلى تقديم دعم مالي عاجل لهذه الأندية.

وأضاف “في الأسابيع القليلة المقبلة، يمكننا أن نرى ما بين 5-10 أندية تذهب نحو خيار وضعها تحت إدراة أو إشراف هيئة ما بهدف حمايتها وحماية وضعها قدر الإمكان.

وقال “رأينا الصيف الماضي احتجاجات ناديا بوري وبولتون، بعدما دخلا في وضع مالي صعب، وإذا تكرر هذا الأمر سيكون هناك مطالبات عامة بالقيام بشيء ما” لإنقاذ هذه الأندية.

ولفت إلى أنه بدون تدخل الحكومة، فإن هذه الأندية وربما غيرها ستفلس، مؤكدا أنه من غير الممكن أن تستطيع هذه الأندية إنقاذ نفسها.

ويأتي هذا الحديث بعد إعلان نادي مانشستر يونايتد عن تكبده خسائرة مالية فادحة في الربع الثاني من هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا ووقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك رغم أن النادي يعتبر من أثرى الأندية الإنجليزية.

وعانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لتوفير أموال، ولجأ بعضها لمنح إجازات للطواقم.

وعاد اللاعبون إلى التدريبات على أمل استئناف المباريات خلف أبواب مغلقة الشهر المقبل.