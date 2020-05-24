ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن خطوات بلاده في ليبيا غيرت الموازين، مشددًا على أن الحل الوحيد هو الحل السياسي وأنه يتعين على من وصفه بـ” الجنرال الانقلابي خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) إدراك ذلك.

اوغلو أضاف في تصريح لقناة تلفزيونية محلية نقلته قناة “روسيا اليوم” ، أن خطوات تركيا في ليبيا حالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية، وأصبح حرب شوارع.

ولفت إلى أن وجهات نظر بلاده وبريطانيا تتطابق حيال قضايا دولية وإقليمية، بينها الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن لندن تدعم ما وصفها بـ” الحكومة الشرعية ” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب” والمسار السياسي في ليبيا.

واختتم حديثه قائلاً :”إذا كان الحديث يدور عن وقف إطلاق نار اليوم في ليبيا، فهذا بفضل تركيا”.