إسرائيل – تبدأ اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة العامة، حيث سيحضر نتنياهو إلى مقر المحكمة المركزية في القدس.

ويستعد وزراء من الليكود ونشطاء لدعم نتنياهو لتظاهرة مؤيدة خارج مبنى المحكمة، حيث يحشد الليكود 50 حافلة من النشطاء لدعم نتنياهو غدا الأحد، كما أورد موقع “واي نت”.

وستنطلق المحاكمة بقراءة لائحة الاتهامات التي قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بعد تحقيقات واسعة أجرتها الشرطة خلال الأعوام الأخيرة.

وكانت المحكمة ردت الأربعاء، طلب وكلاء دفاع نتنياهو إعفاءه من حضور أولى جلسات محاكمته الأحد، وقال قضاة المحكمة في ردهم طلب الدفاع: “إن نتنياهو قرأ وفهم مضمون لائحة الاتهام.. وعليه، يجب أن يحضر الجلسة ليؤكد أقواله”.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية رفضت في وقت سابق طلب نتنياهو عدم الحضور شخصيا إلى قاعة المحكمة.

المصدر: وكالات