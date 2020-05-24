روسيا – أسفرت اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي تجريها الأندية الروسية تمهيدا لاستئناف الدوري الكروي في الـ21 من يونيو المقبل، عن الكشف عن حالات جديدة للإصابة بالفيروس.

وأعلن نادي سبارتاك موسكو وجود حالتين إيجابيتين لاختبارات الكشف عن كورونا، تعودان للاعبي الوسط زيليمخان باكاييف، ورومان زوبنين الذي جاء اختبار PCR سلبي لديه ما يعني أن جسمه كون أجساما مضادة.

كما أعلن نادي أورال عن حالة إيجابية واحدة تعود لمهاجمه بافل بوغريبنياك البالغ 36 عاما الذي تبين لاحقا أن جميع أفراد عائلته مصابون بالفيروس (زوجته وأولاده الثلاثة).

وطمأنت زوجة بوغريبنياك متابعيها عبر حسابها في “إنستغرام” الذي يتابعه حوالي مليوني شخص، بأن وضع زوجها مستقر، ويتلقى العناية اللازمة في المشفى، فيما تتواجد مع أطفالها الثلاثة في العزل المنزلي ويعانون من آثار بسيطة للإصابة.

وكان نادي دينامو موسكو قد أعلن إصابة مدافعه رومان يفغينيف، ومدرب حراس المرمى دميتري إيزوتوف بفيروس كورونا المستجد.

وسبق لنادي روبين قازان الروسي الإعلان عن إصابة مدافعه قسطنطين بلييف، ونادي لوكوموتيف موسكو إصابة مهاجمه البيروفي جيفرسون فارفان بالفيروس.

ووفقا لقرار اللجنة التنفيذية باتحاد كرة القدم الروسي، سيستأنف الدوري الممتاز المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، في الـ21 من يونيو، المقبل مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

المصدر: rsport.ria.ru