مصر – أصيبت الفنانة المصرية الكبيرة، رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها فجر اليوم بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت أميرة ابنة الفنانة الكبيرة لـ”اليوم السابع”، إنها فوجئت فجر أمس بارتفاع شديد في درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، وقامت على الفور بإجراء تحاليل لوالدتها فخرجت النتيجة إيجابية.

وأضافت أميرة باكية: “أطالب كل المصريين بالدعاء لوالدتي حتى تخرج من الأزمة المفاجئة التي ألمت بها”، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي متماسكة ولديها ثقة كبيرة بالله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.

ووجهت ابنة الفنانة الكبيرة الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على سرعة الاهتمام، وإرسال سيارة إسعاف مجهزة لوالدتها ونقلها إلى مستشفى العزل، معلقة: “وزيرة في قمة الاحترام والتقدير، وما رأيته يدعو للفخر بحكومتنا”.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي شاركت في موسم دراما رمضان بمسلسل “لعبة النسيان” من بطولة دينا الشربيني.

المصدر: “اليوم السابع”