انجلترا – افاد نادي بورنموث الأحد، إن جولة ثانية من الفحوصات التي خضع لها لاعبون وعاملون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أثبتت إصابة أحد لاعبيه بالفيروس سريع العدوى إلى جانب شخص آخر.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ناديين مختلفين في الدفعة الثانية من الاختبارات.

ولم يكشف بورنموث عن هوية لاعبه المصاب، لكنه أكد أنه سيخضع لعزل ذاتي لسبعة أيام تنفيذا للتعليمات قبل الخضوع لفحص آخر.

وقال بورنموث في بيان: “يمكن لنادي بورنموث التأكيد أن أحد لاعبيه جاءت نتيجة فحصه إيجابية عقب جولة الفحوص الثانية للنادي”.

وأضاف البيان: “ومع اتباع الإرشادات التي وضعتها رابطة الدوري الممتاز لاستئناف التدريبات بكل دقة فإن مراكز تدريب النادي تظل بيئة عمل تتوفر فيها السلامة للاعبين والطواقم. وسنستمر في الخضوع لفحوص كورونا مرتين أسبوعيا”.

ومنذ أن عاد اللاعبون إلى تدريبات محدودة في مجموعات صغيرة الثلاثاء الماضي، تم تأكيد إصابة ثمانية أفراد بالفيروس في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقف الدوري الممتاز منذ مارس لكن الحكومة وافقت على استئناف رياضات النخبة اعتبارا أول يونيو بما في ذلك مباريات الدوري الممتاز.

المصدر: “رويترز”