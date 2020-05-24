التحالف العالمي للقاحات لا يتوقع ظهور مؤشرات على فاعلية لقاح ضد كورونا قبل الخريف

التحالف العالمي للقاحات لا يتوقع ظهور مؤشرات على فاعلية لقاح ضد كورونا قبل الخريف

جنيف – رجح التحالف العالمي للقاحات والتحصين ألا تظهر المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا قبل الخريف، منبها بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوفر اللقاح على نطاق واسع.

وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف في حوار مع صحيفة “إن.زد.زد أم زونتاج” السويسرية نشر اليوم الأحد: “لسوء الحظ لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح وما إذا كان ممكنا أن يكون هناك لقاح على الإطلاق. إذا كنا محظوظين سنرى المؤشرات الأولى في الخريف بالنسبة للفاعلية” فيما يتعلق بلقاح محتمل.

وأضاف: “لكن سيبقى هناك طريق طويل للذهاب من تلك النقطة إلى أن تكون هناك مادة فعالة معتمدة بكميات كبيرة لسكان العالم”.

ودعا بيركلي إلى جهود عالمية منسقة ومشاركة سواء في إنتاج أو توزيع لقاح يتم التوصل إليه في نهاية المطاف، مؤكدا أن هناك حاجة إلى اتفاق دولي لتوفير طاقة صناعية للإنتاج السريع للقاح عند إيجاده.

وقال: “الدول يجب أن تعمل معا من أجل مشاركة اللقاحات في حالة ثبوت أن لقاحات دولة ما غير فعالة”، مضيفا أنه من الممكن أن تكون بعض اللقاحات ناجحة أكثر لمن هم أصغر سنا وأخرى للمجموعات العمرية الأكبر.

وحث بيركلي منظمة الصحة العالمية على إصدار توجيهات إرشادية واضحة حول استعمال وتوزيع اللقاحات، وذلك لمنع أن يتوفر لقاح أولا للأغنياء على حساب من هم أكثر احتياجا.

وقال إنه في حال أصبح اللقاح متاحا بكميات محدودة في البداية، فإنه يجب أن يستعمل أولا في تحصين العاملين في القطاع الصحي.

المصدر: “رويترز”