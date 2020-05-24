اليمن – أعلنت الحكومة اليمنية امس أنها وافقت على مقترح اتفاقات أممية لوقف إطلاق النار وبناء الثقة، ودعم جهود مواجهة فيروس كورونا، واستئناف العملية السياسية.

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي على موقع وزارة الخارجية اليمنية في “تويتر”، إن الحكومة وافقت على مبادرة المبعوث الأممي، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمكافحة كورونا، وفتح الطرقات كاملة لاسيما في تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الأسرى، واستئناف المشاورات.

ودعا الحضرمي مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، ومجلس الأمن الدولي للكشف عن الطرف المعرقل للسلام أمام العالم، محملا “المسلحين الحوثيين” مسؤولية رفضهم لتلك الاتفاقات الأممية.

ولفت الحضرمي إلى رفض “المسلحين الحوثيين” المبادرة، مضيفا أنهم لا يرغبون في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين.

المصدر: وكالات