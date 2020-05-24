ليبيا – كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول 500 مرتزق سوري من الفصائل السورية الموالية لأنقرة إلى ليبيا عبر مطار مصراتة خلال الساعات الماضية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب “حكومة الوفاق”، ضد القوات المسلحة الليبية.

المرصد السوري أوضح في بيان له تلقت المرصد نسخة منه بأن عدد المرتزقة السوريين بعد وصول هذه الدفعة قد بلغ حتى الآن، نحو 10,100 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 مجند.

وأكد المرصد السوري في بيانه على أنه من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 200 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

كما وثق المرصد يوم أمس، مقتل 7 عناصر في صفوف “المرتزقة” جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، إضافة لأسر عدد منهم في مواقع مختلفة هناك، تزامنا مع استمرار المعارك في ليبيا.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 318 مقاتل بينهم 18 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

كما كشف المرصد السوري في ختام بيانه أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، مضيفاً بأن مصادره أكدت على أن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك بمناطق أخرى شرق مصراتة.