تايلاند – أعلنت السلطات التايلاندية عن بدء إجراء تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على القرود، وذلك بعد فحوصات أجريت على الفئران.

وقال سوفيت مايسينسي، وزير التعليم العالي والعلوم والأبحاث والتطوير في تايلاند، امس إن الباحثين نقلوا تجربة اللقاح إلى القرود وإنه يأمل في أن يصلوا إلى “نتيجة أكثر وضوحا” لفعاليته بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف: “هذا المشروع لعموم البشر، وليس حكرا على التايلانديين. رسم رئيس الوزراء سياسة تلزمنا بالمشاركة في تطوير لقاح ننضم به إلى قوة عمل المجتمع الدولي في هذا الاتجاه”.

وأِشار إلى أن تايلاند كلفت اثنتين من شركات التصنيع بإنتاج لقاحها ضد كورونا.

وأعلنت تايلاند يوم الأربعاء الماضي عن عملها على تطوير لقاح، وهو من بين 100 أخرى على الأقل يجري تطويرها على مستوى العالم، وقالت إنها تأمل في أن تنتهي من إنتاجه بحلول العام المقبل.

ويعتمد اللقاح الذي تطوره تايلاند على الحمض النووي الريبوزي، الذي يحفز خلايا الجسم على إنتاج الأجسام والجزيئات على سطح الفيروس لتحفيز الجهاز المناعي للعمل.

المصدر: رويترز