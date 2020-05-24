انجلترا – كشفت وزارة الصحة البريطانية، في تقرير تحليلي، “فاجعة” نتجت عن مباراة ليفربول الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال تحليل الوزارة، إن “مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد التي أقيمت على استاد أنفيلد، في مارس/ آذار الماضي، أسفرت عن وفاة 41 شخصا بفيروس كورونا المستجد”.

وأكد التقرير، أن المباراة أسفرت عن وفاة 41 شخصا، خلال الفترة ما بين 25 و35 يوما بعد انتهائها.

واستضاف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد على استاد أنفيلد، في 11 مارس، في مواجهة حضرها أكثر من 3 آلاف مشجع إسباني، قدموا من العاصمة مدريد، مما ساهم بتفشي الفيروس بشكل كبير، وفقا للتقرير، وكانت المباراة الحاسمة آخر مباراة تقام على الملاعب الإنجليزية، قبل إعلان توقف مسابقات كرة القدم على الأراضي الإنجليزية.