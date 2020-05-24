تونس: سيطرنا على كورونا ونأمل بعودة السياحة في يوليو

تونس: سيطرنا على كورونا ونأمل بعودة السياحة في يوليو

تونس – اكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن بلاده “تحكمت بشكل كبير” في انتشار وباء كورونا، معربا عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.

وأوضح الفخفاخ أثناء زيارته اليوم لأحد مراكز رعاية المسنين، أن الحكومة تأمل في عودة الموسم السياحي مع بداية شهر يوليو، مشددا على أهمية استئناف هذا النشاط الذي يعتمد عليه اقتصاد تونس بشكل كبير.

كما أثنى الفخفاخ على الجهود التي بذلها المشرفون والفرق الطبية والمتطوعون للعمل في دور رعاية المسنين، لافتا إلى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين المسنين المقيمين بجميع المراكز.

ويضر تفشي المرض بشدة بقطاع السياحة التونسي الذي يسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.

المصدر: وكالات