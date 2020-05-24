وبحسب صحيفة “أس” الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وبعد أن تحسر على عدم تعاقده مع نيمار الذي خطفه برشلونة منه، قرر ألا يكرر نفس الخطأ.

وقبل تفشي أزمة فيروس كورونا، كانت أندية أوروبية كبرى تراقب غوميز، رغم أن ناديه ساو باولو البرازيلي وضع شرطا جزائيا قدره 50 مليون يورو.

لكن بعد الأزمة، سيكون معظم هذه الأندية غير قادر على منافسة ريال مدريد في ضمه، نتيجة الضائقة الاقتصادية التي لم تؤثر على العملاق المدريدي بنفس المقدار.

ويلعب غوميز، 21 عاما، في صفوف ساو باولو منذ أن كان عمره 14 عاما، وتم تصعيده إلى فريق الشباب تحت 17 عاما ثم فريق الشباب تحت 20 عاما، إلى أنه أصبح عنصرا مهما في الفريق الأول.

وسرعان ما أصبح يطلق عليه “كاكا الجديد”، بسبب الموهبة الكبيرة التي يمتلكها، فضلا عن تشابه ملامح الوجه مع أفضل لاعب في العالم عام 2007.

وخاض إيغور مع الفريق الأول لساو باولو 44 مباراة رسمية، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف، ودفع تألقه إدارة النادي لتجديد عقده ليسري حتى عام 2023، مع شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو.

وحتى الآن لم يخض أي مباراة دولية مع منتخب البرازيل، لكنه كان حاضرا مع “راقصي السامبا” في النسخة الأخيرة من بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاما التي أقيمت في تشيلي قبل عام، وهو الفريق الذي تزامل فيه مع رودريغو مهاجم ريال مدريد الحالي.