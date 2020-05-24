صلاح يحتفل بعيد الفطر في منزله “بالبالونات” (صورة)

صلاح يحتفل بعيد الفطر في منزله “بالبالونات” (صورة)

انجلترا – نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، صورة احتفالية بعيد الفطر المبارك ضمن خاصية “الستوري” عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”.

ويظهر في الصورة عدد كبير من البالونات الملونة وخلفها على الحائط معلق كلمتين بالأحرف الإنجليزية “عيد مبارك”.

وسبق للنجم المصري أن شارك متابعيه العديد من الصور خلال شهر رمضان، حيث ظهر في إحداها يعلق “زينة وفوانيس” في منزله، كما ظهر في صور ثانية يأكل “قطايف”.

يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا في 40 مباراة خاضها مع “الريدز” بمختلف المسابقات هذا الموسم.

المصدر: Mohamed Salah/instagram