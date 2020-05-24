فائض تجارة السعودية يهبط 36.6 بالمئة في الربع الأول

فائض تجارة السعودية يهبط 36.6 بالمئة في الربع الأول

السعودية – هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 36.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2020.

وحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، مساء السبت، بلغ فائض الميزان التجاري 20.2 مليار دولار.

كان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2019، نحو 31.9 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 20.7 بالمئة، إلى 52.7 مليار دولار، كما هبطت الواردات 6.1 بالمئة، إلى 32.5 مليار دولار.

وهبطت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية التي تصنف كأكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 21.9 بالمئة‏، إلى 40 مليار دولار.

وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7 بالمئة خلال عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.

الأناضول