‏‎ليبيا – هنأ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التونسية في بيان له يوم أمس السبت ما وصفها بـ” الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب المنتخب) بما وصفه بـ” النجاح بالسيطرتها على مناطق شاسعة من التراب الليبي” (خول مسلحي الوفاق لعدد من المناطق غرب البلاد بغطاء جوي تركي).

الغنوشي زعم في بيانه بأن سيطرة مسلحي الوفاق على هذه المناطق سيساعد على إٕحلال الأمن والطمأنينة بها حسب زعمه، دون أن يشر لما حصل من إنتهاكات في مدينة الأصابعة من حرق ونهب للممتلكات العامة والخاصة واقتحام البيوت.

وأعرب الغنوشي وحركته في ختام بيانه عن أمله ان تتداعى “مختلف أطراف النزاع” إلى طاولة الحوار والتشبث بالخيار السلمي والتفاوض لحقن الدماء وتحقيق المصالحة الشاملة وقطع الطريق أمام كل التدخلات والاطماع الأجنبية.