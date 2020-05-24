كوريا ش – أفاد إعلام كوريا الشمالية، بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون، ترأس اجتماعا تم خلاله بحث سياسات جديدة لتطوير القدرات النووية للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الأحد، إن “الاجتماع تم خلاله طرح سياسات جديدة لتعزيز قدرات الردع النووي للبلاد ووضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة تأهب عالية”.

وكان مركز دراسات أمريكي قد أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري بأن كوريا الشمالية تشارف على إتمام أعمال البناء في موقع ضخم لإطلاق الصواريخ النووية القادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

المصدر: رويترز