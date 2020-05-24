الأردن – فازت المملكة الأردنية الهاشمية بلقب الدولة ذات النهج الأمثل عالميا في احتواء كورونا وفق استطلاع أجراه موقع RT.
وبنتيجة الاستفتاء الذي استمر على مدى الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وانتهى مع تكبيرات عيد الفطر حصل الأردن على نحو مليون صوت، ما يساوي 79.6% من إجمالي عدد الأصوات البالغ مجموعها 1246407.
وحلت السعودية في المركز الثاني وبفارق كبير عن المتصدر، حاصدة 18.4% فيما ذهب المركز الثالث للكويت بـ0.7%.
وفي الجدول التالي النتائج الكاملة للاستطلاع:
ماهي الدولة التي انتهجت الطريقة الأفضل لاحتواء كورونا ومنع تفشيه؟ يتوقف التصويت في آخر يوم من رمضان وتنشر النتائج في أول أيام العيد
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الولايات المتحدة الأمريكية0% (116)
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الصين0.5% (6203)
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روسيا0% (135)
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كوريا الجنوبية0.1% (997)
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إيطاليا0% (69)
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إسبانيا0% (35)
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السويد0.1% (809)
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ألمانيا0.1% (885)
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فرنسا0% (14)
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إيران0% (117)
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تركيا0% (468)
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مصر0.1% (624)
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السعودية18.4% (229599)
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الكويت0.7% (8218)
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الإمارات0.1% (907)
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قطر0% (150)
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العراق0% (224)
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الأردن79.6% (993045)
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سوريا0.1% (848)
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الجزائر0% (229)
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المغرب0.1% (895)
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اليمن0% (320)
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دول أخرى0.1% (1503)
عدد المشاركين 1246407
المصدر : RT