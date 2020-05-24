الأردن – فازت المملكة الأردنية الهاشمية بلقب الدولة ذات النهج الأمثل عالميا في احتواء كورونا وفق استطلاع أجراه موقع RT.

وبنتيجة الاستفتاء الذي استمر على مدى الأيام العشرة الأخيرة من رمضان وانتهى مع تكبيرات عيد الفطر حصل الأردن على نحو مليون صوت، ما يساوي 79.6% من إجمالي عدد الأصوات البالغ مجموعها 1246407.

وحلت السعودية في المركز الثاني وبفارق كبير عن المتصدر، حاصدة 18.4% فيما ذهب المركز الثالث للكويت بـ0.7%.

وفي الجدول التالي النتائج الكاملة للاستطلاع:

ماهي الدولة التي انتهجت الطريقة الأفضل لاحتواء كورونا ومنع تفشيه؟ يتوقف التصويت في آخر يوم من رمضان وتنشر النتائج في أول أيام العيد الولايات المتحدة الأمريكية 0% (116)

الصين 0.5% (6203)

روسيا 0% (135)

كوريا الجنوبية 0.1% (997)

إيطاليا 0% (69)

إسبانيا 0% (35)

السويد 0.1% (809)

ألمانيا 0.1% (885)

فرنسا 0% (14)

إيران 0% (117)

تركيا 0% (468)

مصر 0.1% (624)

السعودية 18.4% (229599)

الكويت 0.7% (8218)

الإمارات 0.1% (907)

قطر 0% (150)

العراق 0% (224)

الأردن 79.6% (993045)

سوريا 0.1% (848)

الجزائر 0% (229)

المغرب 0.1% (895)

اليمن 0% (320)

دول أخرى 0.1% (1503) عدد المشاركين 1246407

المصدر : RT