البرازيل – عاد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى رسائله التي يغازل بها إدارة برشلونة الإسباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نيمار على خاصية “الستوري”عبر حسابه على “إنستغرام” فيديو لهدف قديم له مع الفريق الكتالوني ضد فياريال، مع لقطات من فيلم “أليس في بلاد العجائب”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن البرازيلي البالغ 28 عاما يغازل برشلونة بهذا المقطع، خاصة أنه جاء لربما كرد فعل على تصريحات مدرب البارسا كيكي سيتينالذي الذي أبدى رغبته بضم النجم البرازيلي، ورحب بعودته.

ولعب نيمار في صفوف البلوغرانا من عام 2013 وحتى 2017، قبل أن ينتقل إلى الفريق الباريسي، في صفقة قياسية بقيمة 222 مليون يورو.

ودار الحديث منذ عدة أشهر عن رغبة متبادلة بين نيمار وبين ناديه السابق برشلونة، بإعادة وصل ما انقطع في صيف 2017، والعودة مجددا إلى “كامب نو” معقل النادي الإسباني.

المصدر: “إنستغرام \نيمار”