إيران.. ارتفاع الوفيات إلى 7451 والمصابين إلى 137724

إيران.. ارتفاع الوفيات إلى 7451 والمصابين إلى 137724

إيران – أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، وفاة 34 شخصا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7451 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 137724.

وسجلت الوزارة 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 107713 شخصا.

وقالت الوزارة إن 2585 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

وأجرت السلطات الصحية الإيرانية 818917 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

هذا ولم تسجل أي وفاة جديدة في 19 إقليما إيرانيا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

المصدر: RT