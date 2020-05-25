ليبيا – أكدت وزيرة الصحة السابقة في الحكومة الليبية الإنتقالية فاطمة الحمروش أن تركيا منذ عام 2011 كانت البوابة وحلقة الوصل لنقل المليشيات والعتاد بين ليبيا وسوريا.

الحمروش قالت في تدوينة لها بموقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” :”لا يجب أن ننسى لواء الأمة الذي قاده ليبيون ودعموه بالمرتزقة الليبيين والعتاد عام 2011 ليحاربوا ضد النظام في سوريا، وقد كان لتركيا الدور الرائد حينها في تسهيل ذلك”.

واختتمت قائلةً :”اليوم بضاعتنا ردت لنا فالعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، لكي لا يؤوّل كلامي على أنه تأييد لأي جهة، ويُحمَّل غير مضامينه فإني أوضح أن المعنى من كلامي هو أن من سمحوا بتدخل المليشيات الليبية في عام 2011 في الشأن السوري وأيّدوا تلك العمليات ودعموها هم المسؤولين الأوائل عما يحدث اليوم على الأراضي الليبية من دمار وشتات ولذلك واجب محاسبتهم قبل الجميع فأين هم اليوم؟ “.