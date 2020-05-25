ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل بقرار من السراج الطاهر الغرابلي إن “قوات بركان الغضب” (مسلحي الوفاق) حققت “انتصارات كبيرة جداً” نتيجة جهود أشهر طويلة من هجمات ما وصفه بـ”سلاح الجو” (الطيران المسير التركي) الذي قطع خطوط إمدادات من وصفهم بـ” العدو ” (القوات المسلحة الليبية) حتى بدا عليه الإعياء والتعب.

الغرابلي أكد في تصريح لقناة ” ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد على ضرورة تأمين العاصمة قبل الإنطلاق إلى تحرير مناطق جديدة على حد قوله.

وأضاف زاعماً “شركة فاغنر لم تقدم أي جديد لقوات حفتر رغم التجهيزات و وجودها منذ 7 شهور في ليبيا، وهي بدون إمدادات لم تقدم شيء، ونعلم أن قواتهم في بني وليد تستهدف دخول غريان وبين الحين والأخر يحدث خرق جوي على مدينة غريان وهذا يوحي بأن العدو يريد أن يفعل شيء في غريان ولكن قوة حماية المدينة هناك مستعدة، لكن مع ذلك يجب أن ندعم القوات هناك من جانب قيادة الأركان العامة”.

واختتم قائلاً :” نحقق الانتصارات كل يوم وهو ما يعطينا دفعات معنوية ويجب أن نعلم أن العدو الآن يريد أن ينسحب بوضع مريح بآلياته، ولا يجب أن نسمح له بالانسحاب بالآليات بل يفر هكذا بدونها” على حد تعبيره.