ليبيا – وجه عضو مجلس النواب سعيد امغيب نصيحة لكل الشباب المغرر به الذين يقاتلون في صفوف المليشيات وجنباً إلى جنب مع المرتزقة في كل محاور القتال .

امغيب قال في تدوينه له عير صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “هذه النصيحة لن تسمعوها من اردوغان والسراج ولا من الصادق الغرياني وعلى الصلابي ولا من وباشاغا وبادي والجويلي” .

ودعا الشباب المغرر به إلى العودة لمنازلهم أولاً وعدم القتال مع من يريدون احتلال الارض وانتهاك الأعراض ونهب الثروات والمقدرات عودوا إلى امهاتكم واطفالكم وزوجاتكم قبل فوات الأوان ولا تكونوا وقوداً لهذه الحرب التي ان ربحتم فيها خسرتم وطنكم وشرفكم وإن خسرتم فيها فقدتم ارواحكم وفقدتم من تحبون بحسب قوله.

كما حثهم على مراجعة أنفسهم والعودة إلى رشدهم لأن أردوغان لن ينفعهم ولا عملائه الذين ذكرهم، مشيراً إلى أن الأيام القادمة لا طاقة لهؤلاء الشباب بها.