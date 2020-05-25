موسكو – أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التعاون في سوق النفط العالمية بهدف تحقيق استقرارها.

كما أفادت الخدمة الصحفية بالكرملين في بيان بأن الرئيس الروسي ورئيس وزراء العراق، العضو في منظمة “أوبك”، قيما بشكل إيجابي اتفاقية “أوبك+”، وأشارا إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.

وجاء في البيان: “تم تقييم بشكل إيجابي الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة روسيا والعراق في إطار صيغة (أوبك+) بهدف تجاوز المرحلة الحادة الحالية من أزمة النفط، وتمت الإشارة إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة الفعالة في هذا الاتجاه”.

كذلك تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وخاصة تم التركيز على التسوية السورية، حيث تم الاتفاق على مزيد من تنسيق الخطوات لضمان استقرار الوضع في سوريا على المدى الطويل، واستعادة سيادتها.

وهنأ الرئيس الروسي رئيس الورزاء العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وتقوم روسيا والعراق ضمن تحالف “أوبك+” بخفض إنتاج النفط لدعم أسواق الطاقة المتهاوية، جراء جائحة كورونا.

وتقوم دول “أوبك+” بخفض إنتاج النفط شهري مايو ويونيو من 2020 بنحو 10 ملايين برميل يوميا.

المصدر: “تاس”